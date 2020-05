E’ arrivata una nuova ondata di conferme su Io e te, il programma di Pierluigi Diaco. Arrivato alla sua seconda edizione in formato daily, a partire da lunedì 1 giugno, Pierluigi Diaco tornerà in onda nel primo pomeriggio di Rai1.

Io e Te si rilancia, e lo fa tra news e conferme. Quali saranno le novità in cartello e quali invece le parti cardine intorno a cui si costruirà la base del programma di Diaco? E’ presto detto.

Ecco un sintetico aggiornamento sul format del giornalista.

Io e Te: news e ospiti del programma di Pierluigi Diaco

Per quanto concerne il cast, non ci saranno Sandra Milo e Valeria Graci, ma al contrario e al contempo il giornalista ha deciso di portare a bordo – come elemento cardine femminile – la nota e amata Katia Ricciarelli.

Nello stesso tempo, invece, ci sarà ancora Santino Fiorillo, esperto di dive del passato e definito il custode del gossip che fu.

Quanto al cuore del programma, della vecchia modalità del format resterà di base l’intervista di apertura a personaggi noti. Fino ad ora il nome del primo ospite è ancora segreto, ma si fanno diversi nomi per le puntate che verranno, da Renzo Arbore, Al Bano, Nancy Brilli e Maurizio Costanzo.

Si tratta in fondo dello spazio cruciale del format, a cui seguirà uno fondato sull’ascolto di una canzone a cui accompagnare emozioni e ricordi.

E poi ci sarà la posta di Io e Te con tematiche che non riguarderanno solo questioni di cuore.

A chiudere ci saranno le storie d’amore delle coppie over 70 che stanno insieme da sempre, e un nuovo capitolo dal titolo Gli amici di Ugo (in ‘onore’ del bassotto del conduttore).

Per circa venti minuti ogni giorno si racconterà tutto su un animale domestico tramite l’album dei ricordi del suo padrone. Io e Te sostituisce Vieni da Me, andando in onda – come per la prima edizione – subito dopo il Tg1 delle 13.30 fino a quando non lascerà la linea alle repliche de Il Paradiso delle Signore, alle 15.40.

