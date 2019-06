iPhone 11 Max, ecco svelati dettagli sulla fotocamera a tripla lente

Nuove rivelazioni che si intersecano al mare delle supposizioni ed alla crescente ondata di curiosità ed attesa intorno ad iPhone 11 Max, il nuovo gioiellino di Cupertino pronto ad invadere il mercato. Cosa bolle in pentola in casa Apple?

iPhone 11 Max, sbucato alcune indiscrezioni e info sulla fotocamera a tripla lente

Sembrerebbe che iPhone 11 Max, il prossimo smartphone di Apple, disponga infatti di una fotocamera a tripla lente. E’ da parecchio che si vocifera, in effetti, negli ambienti di settore, come l’iPhone 11 Max possa effettivamente disporre di una fotocamera posteriore a tripla lente.

Accanto ai rumors, ora però sembrano arrivare anche delle conferme più o meno corpose: sbucano infatti indizi sulla fotocamera del prossimo iPhone, e in particolare delle immagini che mostrerebbero come ci siano gli spazi per tre obiettivi. In effetti, l’iPhone 11 Max viene da tempo indicato con tre obiettivi ben visibili, e pare, anche, con un molto più che probabile flash quad-LED.

Quanto al resto delle informazioni intorno ad iPhone 11 Max, non emergono significative news intorno a quelle che dovrebbero essere le specifiche del telefono: tuttavia i bene informati giurano che il gioiellino della Appl disporrà di tre obiettivi da 12MP.

Un nuovo obiettivo ultra-wide unirà i principali teleobiettivi e il teleobiettivo del suo predecessore. Indiscrezioni puntano il dito verso un sistema a blocco di fotocamera quadrato con tre obiettivi: secondo molti, è probabile dunque che l’iPhone 11 Max e anche l’iPhone 11 disporranno effettivamente di questa funzione. Presto, comunque, si saprà molto di più.