iPhone 12, prime immagini trapelate: schermo piccolo da 5,4 pollici?

È uno degli smartphone più attesi dell’anno e ora potremmo aver visto per la prima volta l’iPhone 12.

L’utente di Weibo Digital Chat Station ha pubblicato quelle che sembra siano le foto del prossimo smartphone di Apple, ed è assolutamente minuscolo.

Digital Chat Station ha dichiarato: “Real displa di iPhone 12, 5,4 pollici a tutto schermo, controllo con una sola mano, non è questa l’ammiraglia del piccolo schermo che vuoi?”

iPhone 12, ecco come potrebbe essere: immagini trapelate, dimensioni, caratteristiche, funzioni, prezzo

Le immagini indicano che l’iPhone 12 avrà un display da 5,4 pollici e sarà ancora più piccolo dell’iPhone SE 2020.

Digital Chat Station afferma che la Face ID rimarrà al suo posto e avrà le stesse dimensioni delle generazioni precedenti.

Nel contempo, le cornici attorno al bordo del display sembrano essere più piccole. Mentre potresti preoccuparti della prospettiva di un iPhone così piccolo, per fortuna le voci indicano che i fan di Apple avranno diversi iPhone tra cui scegliere.

Ci aspettiamo che l’iPhone 12 da 5,4 pollici sia il modello base, seguito da un iPhone 12 Max da 6,1 pollici e infine dall‘iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici.

Tutti i modelli in arrivo dovrebbero avere la compatibilità 5G, nonché un chip A14 Bionic. Come sempre, Apple rimane a bocca aperta sulle voci e non ha ancora annunciato una data di lancio per l’iPhone 12.

Tuttavia, il gigante della tecnologia in genere lancia i suoi smartphone di punta a settembre, quindi speriamo non ci sia molto da aspettare per vedere cosa Apple ha in serbo per noi.