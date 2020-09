iPhone aggiornamento iOS 14: ecco cosa cambia, tutte le novità

Apple ha rinnovato completamente la schermata iniziale dell’iPhone con il nuovo aggiornamento e i fan sono divisi. Il nuovo design aggiunge un sacco di funzioni interessanti e alcuni fan di Android hanno persino giurato di unirsi alla brigata Apple.

Fa tutto parte del nuovo aggiornamento di iOS 14, on air su iPhone da mercoledì 16 settembre. Il grande aggiornamento dovrebbe essere distribuito a tutti a settembre e cambierà completamente il modo in cui appare la schermata iniziale.

iOS 14, la schermata iniziale del tuo iPhone cambia: ecco tutte le funzioni

Proprio come sui telefoni Android, il tuo iPhone ora avrà una libreria di app. Tutte le tue app verranno organizzate automaticamente all’interno di questa libreria di app. Significa che non devi mantenere tutte le tue app nella schermata iniziale.

Se hai un sacco di pagine della schermata iniziale, puoi toccarne alcune per nasconderne altre, quindi rintracciare le app mancanti nella Libreria delle app.

Apple ha anche aggiornato i suoi widget per un aspetto molto migliore di prima. E come Android, ora puoi mettere questi widget sulla schermata iniziale insieme alle tue app.

Ad esempio, potresti avere podcast o widget meteo sulla schermata iniziale. Questo cambierà completamente l’aspetto della tua schermata Home, probabilmente in meglio.

Ma quali sono le altre novità? Apple ha finalmente aggiunto una modalità Picture-in-Picture adeguata che funziona su tutto il dispositivo, quindi puoi riprodurre video mentre fai altre cose e l’audio continuerà a essere riprodotto sul dispositivo.

Siri ha ricevuto inoltre un importante aggiornamento. Il tuo iPhone può ora eseguire la dettatura sul dispositivo, così puoi leggere i testi nell’app Messaggi.

Apple ha poi creato una nuova app di traduzione per consentire alle persone che parlano lingue diverse di comunicare, con una tecnologia di Siri per una nuova app chiamata Translate. Consente a due persone che parlano lingue diverse di avere conversazioni di testo.

L’app funziona offline ed è un chiaro rivale dell’app di Google Traduttore.

Messaggi sta ricevendo un altro aggiornamento, ora puoi appuntare le conversazioni nella parte superiore dell’app Messaggi. E ci sono 20 nuovi stili di ascolto e copricapo per gli avatar animati Memoji di Apple.

Inoltre Apple ha aggiunto “menzioni” che ti consentono di taggare le persone nelle conversazioni di gruppo. E ora ci sono risposte in linea per i thread in miniatura nelle chat di gruppo, un po ‘come in Slack.

Apple ha anche promesso di reinventare la chiave dell’auto. Il tuo iPhone può ora funzionare come chiave digitale per auto su alcuni nuovi modelli. La prima auto a supportare la tecnologia è la nuova BMW Serie 5, disponibile il mese prossimo.

Infine Apple ha anche presentato App Clips. Sono app “leggere e veloci” e funzionano tramite schede virtuali. Le app clip sono piccoli blocchi di app a cui è possibile accedere rapidamente per eseguire una manciata di funzioni.