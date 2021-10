Iran, governatore preso a schiaffi – Video

Il nuovo governatore della provincia iraniana dell’Azerbaijan Orientale, l’ex generale della Guardia rivoluzionaria iraniana Abedin Jorram è stato schiaffeggiato sabato durante il suo insediamento. Al momento non si conosce il motivo del gesto dell’uomo ma, secondo il quotidiano britannico ‘The Guardian’, potrebbe essere legata ad una vicenda personale.

Per alcuni media internazionali, compresi Sky News e Cbs, l’aggressore avrebbe agito dopo la vaccinazione della moglie. Alla donna, il vaccino contro il covid sarebbe stato somministrato da un infermiere e non da un’infermiera: questo avrebbe fatto infuriare il marito.

Watch.. a brigade appointed as governor of Iranian Azerbaijan was slapped by a soldier#Iran #azerbaijan pic.twitter.com/2ZE5h0rPcF

— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) October 23, 2021