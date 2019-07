Isoardi bacia il nipotino, dal social: pedofila

“Attorno al 1300, a un ballo di corte una contessa perse una giarrettiera. Il re in persona si chinò a raccoglierla per aiutare la gentildonna. Chi lo vide con quell’indumento intimo nelle mani iniziò a bisbigliare alle spalle del sovrano d’Inghilterra che pronunciò verso di loro solo alcune parole: ‘Honi soit qui mal y pense’, ‘Sia vituperato chi pensa male‘, che ancora oggi è il motto dell’ordine cavalleresco più antico ed elevato d’Inghilterra. L’Ordine della Giarrettiera. In un’epoca in cui ogni nostro atto è vivisezionato e studiato, l’affetto viene ritenuto pericoloso. Si scomodano esperti e si citano testi di pedagogia e psicologia per dimostrare che un gesto del tutto naturale come un bacio a un bimbo possa nascondere chissà quali insidie. Ebbene, io non voglio chiamare docenti e saccenti in mia difesa. Se non bastano le antiche parole di sua maestà Edoardo III, mi appellerò alla saggezza di un vecchio adagio di casa mia che, traducendo dal piemontese, recita più o meno così: ‘Chi ha il sospetto ha il difetto’”.

Un lungo sfogo, più che legittimo, e contrassegnato da diverse precisazioni quello che Elisa Isoardi ha affidato al suo profilo Instagram, in risposta alle orribili accuse che alcuni utenti le hanno riservato.

Tutto nasce da una foto, realmente tenera, che l’ex modella di Monterosso aveva pubblicato poco prima: lei seduta su una poltrona da giardino, con un braccio un bambino che bacia teneramente sulle labbra,e su scritto: “Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura!’”. Un gesto d’amore e d’affetto come ‘normalmente’ se ne fanno ‘in famiglia’. Oltretutto il bimbo in questione, Edoardo (stesso nome del sovrano citato dalla conduttrice Rai), è il suo prediletto nipotino. Ebbene, è accaduto che accanto alle migliaia di like registrati dall’immagine, presto siano comparsi commenti al vetriolo – da “I bambini non si baciano sulla bocca… vergogna…”, a citazioni psicologiche sul “complesso di Edipo” – alcuni dei quali orribili, che lasciavano intendere una tendenza ‘pedofila’ della Isoardi.

Commenti davvero perfidi e disgustosi che ancora una volta segnano purtroppo la facilità con la quale determinate persone – per lo più ignoranti – diano molta più velocità alla parola che la pensiero, specie giudicando gli altri. Bene ha fatto la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ e ribattere con eleganza a tali accuse…

Max