Istruzione – Gualtieri e Pratelli presentano ‘Roma scuola aperta, la città educante’ 

“Roma Scuola Aperta, la città educante” è il titolo dell’evento svoltosi questa mattina al Teatro India, durante il quale l’Assessora alla Scuola formazione lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli, con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha presentato le azioni realizzate in questo primo anno di lavoro per costruire “la città educante.”

La prima, dal titolo “Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend”: 114 scuole aperte oltre l’orario ordinario, con attività artistiche, culturali, di supporto scolastico, promozione delle stem, per il contrasto alla povertà educativa e per la sostenibilità ambientale.

L’avviso rivolto alle scuole era stato pubblicato da Roma Capitale prima dell’estate e prevedeva risorse per 60 progetti, ma a fronte della straordinaria risposta delle scuole si è riusciti a garantire maggiori risorse e ad aprire quasi il doppio delle scuole preventivate.

A seguire c’è il via alla “Mappa della Città educante”, presentata insieme all’Assessore alla Cultura, Miguel Gotor: una raccolta di 131 proposte culturali e formative per le scuole di ogni ordine e grado, completamente gratuite, offerte da diciotto tra le più prestigiose istituzioni culturali pubbliche della città.

La Mappa è frutto di un lavoro intenso svolto con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, che ha l’obiettivo di accrescere l’offerta formativa a disposizione delle scuole, fornire loro maggiori opportunità, tanto preziose soprattutto dopo la pandemia, e favorire tra scuola e città una relazione viva e reciproca, una contaminazione che ha la forza di trasformare il territorio intorno.

Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend e la Mappa della città educante sono parte di un orizzonte più articolato a cui è stato dato il nome di “Roma Scuola Aperta”, che prende le mosse da tante iniziative già messe in campo dalle scuole e dalle Istituzioni culturali della città, a cui Roma Capitale vuole dare forza e sostegno.

Riguardo alle strategie di azione sulla scuola sono intervenuti anche la Presidente della Commissione Scuola, Carla Fermariello e il Consigliere Delegato di Città Metropolitana, Daniele Parrucci.

Alla giornata, articolata in tavoli tematici di approfondimento, hanno preso parte anche l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, l’Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, l’Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Michela Cicculli.

“Dal nostro primo giorno della nostra consiliatura la Scuola è stata individuata come priorità assoluta di questa amministrazione. Investire sulla Scuola con una visione ampia, con la consapevolezza che esiste un gap drammatico sulle infrastrutture. Ma investire non vuol dire solo intervenire sulle strutture come stiamo facendo, bensì significa fare un’operazione molto più profonda, che richiede una visione condivisa. A questo proposito voglio ringraziare l’Assessora Pratelli, l’Assessore Gotor, il consigliere Parrucci, la consigliera Fermariello e tutti gli attori della società che prendono parte a questo progetto di crescita così importante. La Scuola è la cellula, il tassello fondamentale di un percorso educativo nel sentiero educativo. Noi dobbiamo, come dice la Costituzione, consentire di esprimere la propria personalità ai nostri bambini e dobbiamo rimuovere gli ostacoli alla libertà e all’uguaglianza. Solo se la città è coesa, solo tutti insieme possiamo costruire questa comunità educante”, ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Pensare di aver costruito in questi mesi un percorso così ricco, con più di 100 scuole aperte in orario extracurricolare e una Mappa di opportunità di altissimo livello culturale che non si era mai costruito prima mi riempie di soddisfazione. Voglio ringraziare per questo le tante realtà scolastiche, le istituzioni culturali, l’Assessore Gotor per aver condiviso e costruito con noi gli strumenti per un sempre più stretto rapporto tra la città e la scuola: un dialogo e uno sconfinamento che vede la scuola entrare a pieno titolo nella vita culturale della città e la città entrare a sua volta nella scuola. Quella che stiamo avanzando è dunque qualcosa di più di un progetto: è un’ambizione e al contempo un’idea di Roma come “città educante”, che combatte le diseguaglianze a partire dalla conoscenza e che costruisce comunità a partire dalle scuole.” Così ha dichiarato Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

“Roma è una città straordinariamente ricca di opportunità culturali – ha detto l’Assessore alla Cultura, Miguel Gotor – Attraverso l’apertura di alcune delle sue istituzioni più prestigiose alle scuole, vogliamo contribuire a renderle sempre più un luogo di crescita, in cui imparare a conoscere il mondo e sperimentare la vita di comunità. La scuola, infatti, non è soltanto il luogo dell’apprendimento ma è anche la porta di accesso dei ragazzi alla società, una palestra di cittadinanza, ed è proprio a partire dalla scuola che dobbiamo educare le nuove generazioni alla bellezza e alla cura del nostro vasto patrimonio culturale, sia materiale sia immateriale.”

