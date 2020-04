Italia 1, ritorna The OC alle 19: e la prima serata scatta alle 21,30

Cambiamenti in corso d´opera, come vale un poco per tutti i canali, in questa fase difficile, anche dal punto di vista televisivo, anche nel palinsesto di Italia1: nel quale, per effetto di una decisione strategica si é deciso di ripuntare forte su una storica, e apprezzata, serie tv.

Si tratta di The OC. Proprio cosí: Italia 1 ripropone The OC e decide di farlo alle 19. Per effetto di questa decisione viene posticipato l’inizio della prima serata alle 21:30.

Italia 1, ritorna The OC alle 19: di cosa parla la storia serie tv

Dunque i vari protagonisti di The OC e vale a dire Seth, Ryan, Marissa e Summer tornano su Italia 1. Da giovedì 23 aprile, Mediaset ripropone la serie The OC, una delle serie americane di successo, che visse un boom nei primi anni 2000.

La serie arrivó in Italia il 7 settembre 2004 e venne trasmessa in più di 50 paesi del mondo.

La rete diretta da Laura Casarotto dunque ha deciso di ritrasmettere tutti i giorni alle 19.00, fino a martedì 5 maggio, la prima stagione con due episodi al giorno, anzi a serata.

La decisione sembra far riferimento al fatto che il pubblico, specie quello giovane, dovendo restare a casa per via dell’emergenza Coronavirus, richiede particolari format per intrannenersi.

Ecco perché Italia 1 ripropone nel preserale The OC. Prende il posto di Ieneyeh, mentre CSI slitta alle 20.45. Una operazione che dunque rinvia l’inizio della prima serata del canale alle 21.30.

In seguito, la stessa sera del 5 maggio, le vicende californiane di Orange County proseguiranno in prima serata su La5, in onda ogni martedì fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

