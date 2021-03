Italia, Cristante torna a Roma: il motivo

“Ci manca Jorginho, probabilmente Cristante tornerà a casa, vediamo che cosa accadrà con i giocatori dell’Inter. Per il centrocampo abbiamo qualche problema”, così Roberto mancini, ct della nazionale italiana, ha annunciato il ritorno a Roma del centrocampista giallorosso. L’allenatore ha parlato in conferenza in vista degli impegni della nazionale italiana.

Cristante ha un fastidio al pube, per questo, per evitare che si trasformi in pubalgia, lo stanno gestendo. Ecco spiegato il motivo del suo ritorno a casa, annunciato da Mancini. Il ct in conferenza stampa ha poi commentato l’arrivo di De Rossi nello staff tecnico della nazional eazzurra: “Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, quando aveva smesso di giocare a Roma e deciso di andare al Boca. Poi ci siamo risentiti, e abbiamo preso questa decisione: ci fa piacere averlo qui, rappresenta un giocatore molto importante per il nostro calcio e a lui serve per fare esperienza. Penso sia stata una scelta giusta per noi”

Per quanto riguarda Zaniolo “stiamo seguendo quello che sta facendo, ci sono dei miglioramenti. Valuteremo quando rientrerà in squadra, è chiaro che un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare: è un ragazzo giovane e di sicuro potrà giocare altre competizioni importanti. Se sarà pronto valuteremo, speriamo possa recuperare al 100%”, ha spiegato Mancini.