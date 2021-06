Italia, Mancini: “Ballottaggio Toloi-Di Lorenzo. Verratti in campo? Vediamo”

Dare seguito alla convincente vittoria sulla Turchia. Questo il proposito dell’Italia, che domani, allo stadio Olimpico di Roma, affronterà la Svizzera nella seconda gara di Euro 2020. Agli azzurri basterebbe una vittoria per strappare già il pass per gli ottavi della competizione. Intanto la squadra p attesa nel primo pomeriggio nella Capitale, dove alloggerà come al solito all’hotel Parco dei Principi fino alla gara di domani.

Il ct Mancini è carico, e tiene alta la concentrazione: “Quella contro la Svizzera sarà una partita difficile, loro sono un’ottima squadra con tanti giocatori che sanno come stare in campo. Il loro allenatore è esperto, ci aspetta un match molto duro”.

Per quanto riguarda la formazione l’allenatore ha solo un dubbio: “Credo che sia quello tra Toloi e Di Lorenzo – ha spiegato Mancini -. Uno è più di spinta, l’altro ci garantirebbe maggiore copertura. Verratti? Si allena con il gruppo da ormai 3-4 giorni. Domani in campo? Vediamo, mancano ancora due allenamenti e c’è ancora tempo per capire un po’ di cose”.