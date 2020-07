Iva Zanicchi ospite di ‘Io e te’: età e compagno della cantante

E’ stata la prima ospite di ‘Io e te’ dello scorso anno, è tornata su Rai 1, ospite di Pierluigi Diaco, per raccontarsi ancora. Iva Zanicchi è una donna tutta da scoprire nonostante gli anni passati in Tv gli aneddoti legati alla sua carriera e alla sua vita privata sono pressoché infiniti. La cantante e showgirl si è quindi raccontata ancora in una lunga intervista.

Dagli esordi in Tv alla carriera da cantante che l’ha portata sui principali palchi d’Italia, la carriera di Iva Zanicchi si è snodata tra arte e show in un susseguirsi di successi. Non stupisce quindi che sia ancora tra le artiste più apprezzate del paese. E quando c’è lei in Tv l’attenzione viene calamitata. Come successo anche con Io e te.

Iva Zanicchi, quello che c’è da sapere

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, ha 79 anni portati benissimo e una voglia di vivere che trasuda da ogni poro della pelle. La sua voce è una delle più iconiche della musica italiana: inizia con ‘Come ti vorrei’ che le vale il primo successo nazionale, poi esplode con Zingara, portata al festival di Sanremo e diventata una dei suoi cavalli di battaglia.

Iva Zanicchi ha sposato il produttore musicale Tonino Ansoldi nel 1967, dalla loro relazione è nata la figlia Michela. Il matrimonio è però naufragato dopo 9 anni. Ora Iva è felicemente innamorata di Fausto Pinna, produttore con cui è ancora legata da molti anni. I due non si sono mai voluti sposare ma il loro amore va oltre ogni vincolo.