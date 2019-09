Iva Zanicchi: ”Vorrei lavorare con la Carlucci’, ma non ballare!”

“Io ‘Ballando’ lo avrei fatto eccome! Solo che so come sono fatta, mi butto troppo nelle cose… e poi c’ho un’età, anche se tutti possono vedere che sono ancora forte”

Con la sua consueta ironia Iva Zanicchi confessa di aver avuto ricevuto l’offerta di comparire nel seguitissimo programma serale. E dopo aver ‘spiegato’ a modo suo il motivo del rifiuto, tiene a ribadire la stima e l’amicizia che nutre nei confronti della conduttrica e amica: “Io ho una grandissima stima per Milly Carlucci, è una persona che stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. E’ una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei”.

Max