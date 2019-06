Juve, Buffon pronto al ritorno: i dettagli

L’enigmatica foto postata sui social qualche giorno fa ora assume tutto un altro significato: “L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso”. Scriveva questo Buffon una settimana fa sul suo profilo Instagram, facendo riferimento ad un ritorno che ora diventa d’attualità per il portiere, sempre più vicino a vestire di nuovo la maglia della Juventus.

La notizia è rimbalzata nella serata di ieri, a lanciarla Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l’Originale in onda su Sky Sport. Uno scenario impensabile fino a poche settimane fa, quando Gigi ha deciso di dire addio al PSG per cercare un’altra avventura, ma in pochi potevano aspettarsi che la nuova sfida in questione si riferisse a quella bianconera.

Buffon pronto al ruolo di vice- Szczesny

Dopo un anno a Parigi, sponda PSG, il portiere classe 1978 ha deciso di salutare la capitale francese al termine di una stagione vissuta tra luci e ombre. La nuova destinazione è allo stesso tempo vecchia e porta a Torino. I contatti tra la Juventus e Buffon sono accesi e proficui, presto potrebbero portare alla conclusione dell’affare.

Il portiere ha già accettato il ruolo di vice- Szczesny, per la conclusione dell’affare si attende l’uscita di Perin sul quale sono forti le attenzioni di Roma e Siviglia. Una volta partito l’ex Genoa si libererebbe il posto per Buffon, pronto a tornare leader di uno spogliatoio che lo riabbraccerebbe volentieri.