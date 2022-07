Juve si libera di Ramsey, contratto rescisso

(Adnkronos) – La Juventus ‘si libera’ di Aaron Ramsey. La società bianconera ha ufficializzato la rescissione del contratto del 31enne centrocampista gallese, sbarcato a Torino a parametro zero nell’estate 2019. “Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, Aaron Ramsey”, twitta la Juve. In maglia bianconera, l’ex giocatore dell’Arsenal ha collezionato 49 presenze e 5 gol in un’avventura caratterizzata da una serie di problemi fisici. Fuori dal progetto, Ramsey ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione in Scozia con i Rangers.