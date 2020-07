Juve-Torino, le probabili formazioni

Già il fatto che sia il duecentesimo derby della storia lo rende speciale, se poi ad accumulare il peso della posta in palio ci si mettono posizioni contrastanti questo Juve-Torino rischia di essere uno dei derby della Mole più attesi degli ultimi anni. Già, perché il derby è il derby, ma quando ci si gioca scudetto e salvezza lo è ancora di più.

La Juve di Sarri deve mantenere il vantaggio di quattro punti sulla Lazio, che nell’ultima giornata ha vinto in rimonta proprio contro il Torino, apparso incapace di gestire una gara che almeno per la prima frazione sembrava, insospettabilmente, alla portata. La ripresa ha poi mostrato le potenzialità delle due formazioni, la Lazio è uscita e il Toro è stato schiacciato. Anche in classifica.

Già, perché il Torino ora rischia, la posizione in classifica induce a tenere le antenne dritte, a non abbassare l’attenzione. Una vittoria contro la Juve stasera darebbe senza dubbio a Longo uno slancio importante in vista della volata salvezza, che potrebbe vedere coinvolti i granati, apparsi lontani da una forma accettabile. Di seguito intanto le probabili formazioni.