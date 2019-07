Juve, ufficiale Ramsey: la foto con la maglia bianconera

Il primo luglio è spesso sinonimo di ufficialità per quanto riguarda il calciomercato. Il 30 giugno è infatti giorno di scadenza per il semestre di bilancio e molte società preferiscono ratifica eventuali acquisti da luglio. Come nel caso della Juventus, che a febbraio aveva annunciato l’arrivo di Aaron Ramsey dall’Arsenal ufficializzando il suo acquisto però a partire dal primo luglio.

“E’ ufficiale: il centrocampo bianconero per la prossima stagione potrà contare su un innesto di altissimo livello. Dopo l’esperienza in Premier League con la maglia dell’Arsenal, Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus a partire dal 1° luglio 2019”. Scriveva questo la Juve pochi mesi. Ora il primo luglio è arrivato e Ramsey può essere considerato a tutti glie effetti un nuovo calciatore bianconero. Per questo il centrocampista inglese ha voluto celebrare l’occasione.

Ramsey: “Ufficiale: Juve, fino alla fine”

Maglia bianconera e posa accattivante: così Ramsey si è mostrato ai suoi fan con una foto postata su Twitter. “È ufficiale, Juve fino alla fine”, ha scritto il centrocampista ex Arsenal sul post che ha ricevuto più di 10mila like in pochi minuti. Il talento inglese arriva dall’Arsenal a parametro zero, un colpo importante per la Juve che rinnova il suo centrocampo anche con l’arrivo di Rabiot, che proprio oggi ha svolto le visite mediche a Torino. Una coppia giovane e talentuosa per lanciare i bianconeri sempre più in alto.