Juventus, Paratici su Dybala: “Attenzione alle dinamiche del mercato in uscita”

Intervenuto nel corso della conferenza degli azionisti della Juventus durante la quale è stato notificato l’aumento di capitale, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è intervenuto analizzando diversi temi, a partire dai rinnovi di contratto a giocatori ultra trentenni: “Sui rinnovi dei giocatori ultra trentenni, noi pensiamo siano utili all’equilibrio della nostra squadra. Abbiamo 24 giocatori e 7-8 hanno più di trent’anni. Pensiamo che per essere competitivi non basti essere giovani, bravi e forti, ma serva anche un contributo d’esperienza e in questi anni ci ha dato ragione”.

Sui parametri zero: “Avete citato Ramsey e anche Howedes che comunque era solo in prestito. Negli ultimi anni abbiamo acquistato diversi parametri zero: nel 2011 Pirlo, poi Pogba, Emre Can, Ramsey, Rabiot, Khedira. Credo che tutti abbiano giocato numerose gare e dato un contributo significativo ai nostri successi e in alcuni casi portate alcune plusvalenza”.

Paratici: “Su Dybala dobbiamo stare attenti”

Paratici ha poi parlato di Dybala: “Per quanto riguarda il tema Dybala, dobbiamo essere attenti anche alle dinamiche del mercato in uscita. Poi nascono opportunità in entrata e in uscita e dobbiamo essere attenti a questo e poi fare valutazioni. Vale per Dybala come per gli altri della rosa”, ha concluso.