Katy Perry e Orlando Bloom: è nata Daisy Dove, auguri a mamma e papà!

Auguri a Katy Perry e Orlando Bloom: la coppia dello showbiz festeggia la nascita della prima figlia, Daisy Dove Bloom. L’attore e la cantante ne hanno dato annuncio sulla pagina dell’Unicef, di cui entrambi sono Ambasciatori di buona volontà.

“Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”, hanno scritto i neo genitori, pubblicando le manine della piccola.

Daisy Dove, chi è la figlia di Orlando Bloom e Katy Perry: il messaggio per l’Unicef e la spiegazione di cosa significa il nome

L’annuncio della nascita di Daisy Dove è diventata anche l’occasione per Katy Perry e Orlando Bloom di lanciare un appello tramite l’Unicef, rivolto alle madri che fanno nascere bambini e bambine in condizioni di difficoltà.

“Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra” hanno scritto i neo genitori. “Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute. Dal COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità”.

La nascita di Daisy Dove, avvenuta il 26 agosto, è coincisa con l’apertura di una pagina da parte di Bloom e Perry atta a ricevere donazioni per la causa esplicitata nel loro messaggio.

Il nome scelto per la bambina è un nome composto: Daisy è il nome di un fiore, la margherita, mentre Dove è la colomba, simbolo universale che richiama la pace e l’amore. A fare da madrina alla piccola Daisy Dove sarà l’attrice Jennifer Aniston.