(Adnkronos) – Verdetto favorevole per Kevin Spacey: una giuria di New York lo ha ritenuto non colpevole delle accuse di aver molestato l’attore Anthony Rapp. I giurati, riferisce la Cnn, hanno deliberato per circa un’ora e hanno concluso che Rapp non ha dimostrato che Spacey “ha toccato una parte sessuale o intima”. Il giudice Lewis Kaplan ha così formalmente respinto il caso.