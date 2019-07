Kevin Spacey, ritirata l’accusa di molestie

Una brutta storia che, nel pieno vortice legato alle molestie nell’ambiente a stelle e strisce americano, ha finito per risucchiare diversi protagonisti dello star system hollywoodiano. Oltre a produttori, registi ed addetti ai lavori, anche molti attori – ed anche attrici – hanno subito infatti l’umiliante denuncia per molestie sessuali. Tra questi anche il premio Oscar Kevin Spacey, il quale ha pagato pesantemente il macigno di queste accuse, al punto di essere stato ‘cacciato’ da un film in lavorazione e, di conseguenza, costringendolo a prendersi un periodo ‘sabbatico’ rinunciando quindi a nuovi progetti.

L’attore oggi 59enne, nel 2016 è stato infatti denunciato per delle pesanti avances che avrebbe condotto nei confronti di un uomo, addirittura all’interno di un ristorante del Massachusetts. Ne è seguita quindi un’aspra querelle con l’accusatore per la verità abbastanza in affanno a produrre prove concrete o quantomeno confutabili rispetto all’accaduto.

Fatto è che nelle scorse settimane l’accusatore ha finito per ritirare le accuse e la relativa querela nei confronti di Spacey. Ed oggi Michael O’Keefe, procuratore distrettuale del tribunale di Cape and Islands ha ufficializzato la “non disponibilità del testimone querelante”, che di fatto ha ritirato le accuse nei confronti dell’attore.

Max