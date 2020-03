La Cnn scrive dell’Italia: “E’ bloccata, una mossa senza precedenti”

Ovviamente l’estensione della zona rossa all’intero Paese ha colpito gli altri stati. In special modo gli Stati Uniti. In un articolato fondo dedicato alla situazione del Covd-19, la Cnn sottolinea come i provvedimenti adottati in Italia “rappresentano la più’ dura risposta al coronavirus adottata al di fuori della Cina“. Descrivendola come “mossa senza precedenti”, la nota emittente giornalistica a stelle e strisce, titola il corsivo: “L’intera Italia è bloccata”.

