La Finlandia ‘trema’: la Russia starebbe spostando i sistemi missilistici costieri, del tipo K-300P Bastion-P, verso i suoi confini

Come la Svezia, vista l’aria che tira, anche la Finlandia avrebbe iniziato la fase preparatoria alla richiesta di annessione alla Nato. L’invasione in Ucraina da parte dei russi fa paura, e mai come ora ad Helsinki serpeggia il terrore. Basti pensare che, alla notizia relativa alle intenzioni di Svezia e Finlandia, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avrebbe dichiarato che “un ulteriore allargamento della Nato non porterebbe stabilità all’Europa”.

Alcuni video proverebbero i movimenti dei sistemi missilistici costieri russi, del tipo K-300P Bastion-P, verso i confini finlandesi

Ed oggi, ad avallare i fantasmi finlandesi, una notizia pubblicata dal quotidiano britannico ‘Daily Mail’, secondo cui vi sarebbero dei video in cui viene dimostrato che, propri in questi giorni, si stanno registrando diversi movimenti dei sistemi missilistici costieri russi, del tipo K-300P Bastion-P, ‘guarda caso’, proprio in direzione dei confini della Finlandia.

