La Giordania di Rifat Audeh alla Sala Zavattini

Domani, giovedì 21 novembre, alle ore 18 avrà luogo la proiezione di ‘The Truth: Lost At Sea’, di Rifat Audeh (Giordania / 2017 / 56 min). La proiezione saà in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Sarà presente il regista Rifat Audeh.

Nel 2010 un gruppo di cittadini ed attivisti internazionali hanno dato vita alla Freedom Flotilla, al fine di accendere i riflettori sulla Striscia di Gaza e romperne l’assedio. Israele attaccò il convoglio umanitario che cercava di portare medicinali ed altri beni di prima necessità, uccidendo e ferendo dozzine di persone, sequestrando le imbarcazioni e arrestando molti partecipanti. Questo episodio rivive nel documentario di Rifat Audeh THE TRUTH: LOST AT SEA, girato a bordo della Freedom Flotilla da uno dei sopravvissuti e realizzato utilizzando fonti diverse e filmati inediti, al fine di porre a confronto le dichiarazioni dei portavoce israeliani e degli attivisti e mostrare come attraverso i media si sia persa la verità di un evento che ebbe enorme risonanza in tutto il mondo.

Il film sarà proiettato nell’ambito del Cineforum Palestina giovedì 21 novembre alle ore 18:00, presso la Sala Zavattini dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. All’iniziativa sarà presente anche il regista del film che alla fine della proiezione incontrerà il pubblico in sala e sarà a disposizione per approfondimenti.

Rifat Audeh ha un Master in Media and Journalism, lavora come traduttore freelance e interprete e da anni è anche attivista nel campo dell’informazione. Ha contribuito a fondare il Michigan Media Watch, un gruppo che sta monitorando i media americani. Nel 2010 ha fatto parte della Freedom Flotilla. Il documentario che ne è nato, ha partecipato a molti Festival, vincendo una serie di premi, tra cui the Best Feature Documentary al Karama Human Rights Festival, Amman ed il Premio del Pubblico al XV AL ARD (Doc)Film Festival 2018 a Cagliari.

Alla Sala Zavattini – Fondazione Aamod, in via Ostiense 106 – Roma (Centrale Montemartini)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Telefono +39 06 57305447 – e-mail eventi@aamod.it – Sito web: https://www.aamod.it/

