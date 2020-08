“La nostra priorità è riaprire le scuole in tutta sicurezza”, scrive Conte plaudendo Speranza

Attraverso twitter il presidente del Consiglio ha rivolto il suo apprezzamento a quanto riferito dal ministro Speranza circa la collaborazione con l’Oms in merito al contenimento e alla prevenzione del coronavirus nelle scuole: “Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministro @robersperanza oggi 53 Paesi si confrontano con l’Oms sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa oggi è la nostra priorità”.

“Salute ed istruzione debbono camminare insieme”

Poco prima infatti il ministro della Salute, dopo la conferenza stampa congiunta con il direttore Ue dell’Oms, Kiluge, aveva tra l’altro tenuto a sottolineare che “Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno partecipato 53 Paesi. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutto il mondo“.

