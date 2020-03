“La pandemia ha provato tutti i sistemi sanitari. I governi aiutino i poveri”

“Le epidemie precedenti hanno dimostrato che quando i sistemi sanitari sono sopraffatti, i decessi dovuti a condizioni prevenibili con la vaccinazione e curabili aumentano notevolmente“. Ecco perché, quanto prima, urge sostenere “una serie di azioni mirate e immediate per riorganizzare e mantenere l’accesso a servizi sanitari essenziali di alta qualità come vaccinazione di routine, assistenza durante il parto e trattamento di malattie infettive e non trasmissibili e patologie di salute mentale”.

“I sistemi sanitari mondiali messi a dura prova”

Così poco fa da Ginevra, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, commentando i preoccupanti effetti legati all’emergenza sanitaria mondiale. Infatti, ha commentato Ghebreyesus, “La pandemia di Covid19 sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari in molti Paesi. La domanda in rapida crescita di strutture sanitarie e di assistenza medica minaccia di lasciare alcuni sistemi sanitari incapaci di operare in modo efficace“.

“I governi debbono tutelare la fasce deboli”

In tutto ciò, ha quindi comitato il dg dell’Organizzazione mondiale della sanità, “i governi devono garantire il benessere delle persone che hanno perso il proprio reddito e hanno un disperato bisogno di cibo, servizi igienico-sanitari e altri servizi essenziali”.

Max