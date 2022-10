La Russa: “Ringrazio forze politiche per espressioni solidarietà”

(Adnkronos) – “Ringrazio sinceramente le forze politiche per le espressioni di solidarietà che mi hanno fatto pervenire ma voglio rassicurare tutti che una scritta vergata da mani ignote non mi ha minimamente turbato”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Nella mia vita ho memoria di scritte anche assai peggiori verso di me e la mia parte politica – dice La Russa – Anche stavolta avrei preferito, fosse dipeso da me, ignorare chi lancia il sasso e nasconde la mano, chi pensa che la minaccia o l’insulto possa sostituire il confronto. O peggio chi vorrebbe rivangare anni di violenza e terrorismo condannati dalla storia”.