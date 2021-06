La Uefa ‘cancella la regola del gol in trasferta’, in caso di parità i supplementari e, se occorre, i rigori

La Uefa ‘cancella la regola del gol in trasferta’, in caso di...

“Il Comitato Esecutivo Uefa ha preso la decisione corretta nell’adottare l’opinione che non sia più appropriato che un gol in trasferta abbia più peso di uno segnato in casa”. E’ quanto annunciato oggi da Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa. Dunque, di fatto, la Uefa ha deciso di abolire la ‘consolidata’ regola dei gol in trasferta che, dopo decine di anni di ‘calcoli’ da parte dei tifosi, alla vigilia dell’inizio delle Coppe dall’imminente stagione, 2021-2022, sarà quindi eliminata.

L’Uefa: “Non c’è stata unanimità di opinione su questa scelta, specie fra tecnici e calciatori”

Cosa accadrà ora, quando, giunte nel turno ad eliminazione diretta, le due squadre opposte avranno dalla loro lo stesso numero di gol? Detto fatto: maggior suspance ed emozione per i tifosi (e più fatica e stress per i calciatori): il match sarà deciso da 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, così come per le finali, se necessario si andrà ai calci di rigore. Come dicevamo, una soluzione che regala sicuramente più spettacolo ma, dall’altra, non può certo far felici tecnici e calciatori, spesso costretti a dividere fra campionato, coppe e nazionali. Infatti, ammette Ceferin, “Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l’abolizione della regola”.

L’Uefa: “Una decisione frutto di statistiche che raccogliamo dalla metà degli anni ’70″

A monte di questa decisione spiegano dalla Uefa, “Le statistiche dalla metà degli anni ’70”, che “mostrano il chiaro trend relativo alla riduzione del gap tra le vittorie in casa e in trasferta (da 61%-19% a 47%-30%) e tra i gol segnati in ogni partita in casa e in trasferta (da 2,02-0,95 a 1,58-1,15) nelle competizioni maschili”.

Max