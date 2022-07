Laghi del Lazio, la Regione stanzia un fondo di 500mila euro per sostenere la stagione all’insegna della sicurezza

“Con l’ok allo stanziamento di un contributo di 500.000 euro diretto ai comuni lacuali manteniamo l’impegno preso per sostenere e ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge dei laghi”. Così l’assessore regionale alla tutela del territorio e mobilità, Mauro Alessandri, commenta il voto favorevole della Giunta regionale del Lazio alla delibera presentata di concerto con l’assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado.

Laghi del Lazio: Alessandri: “Il turismo stagionale sta crescendo, diventando un fattore determinante per il tessuto economico e sociale”

Come ha proseguito l’assessore, “Il turismo stagionale di prossimità sta crescendo sempre di più e sta diventando un fattore determinante per il tessuto economico e sociale dei territori dei Comuni lacuali. Il Covid ha inciso drammaticamente sul settore ma ha anche determinato una maggiore attrattività per questi luoghi che pertanto necessitano ora di aiuti specifici e interventi opportuni per garantire la sicurezza dei turisti e la regolare pulizia e manutenzione degli arenili. La Regione è al fianco di questi comuni che traggono parte del loro equilibrio economico-finanziario e sociale proprio dalla stagionalità del lavoro e dalle attività turistiche balneari“.

Laghi del Lazio, l’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado

“Per una stagione balneare all’insegna della sicurezza e dell’accessibilità, anche quest’anno sosteniamo i Comuni lacuali stanziando 500.000 euro perché possano accogliere al meglio i nostri turisti. La pandemia ha determinato una maggiore attrattività per il turismo di prossimità con particolare riferimento ai Comuni lacuali che necessitano di azioni specifiche per garantire sicurezza, igiene e pulizia degli arenili destinati alla libera fruizione. Con questa misura, che si aggiunge a un altro intervento importante di sostegno ai Comuni del litorale, vogliamo garantire un’estate sicura e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid ai viaggiatori che sceglieranno la nostra regione per l’estate” ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado.

