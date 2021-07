Latina, arrestato per aggressione a una ragazza e due agenti durante festeggiamenti per l’Europeo

Arrestato un classe 2002, per aver aggredito varie persone, investito una ragazza – omettendo di prestarle assistenza – nonché due agenti del Commissariato che hanno così evitato la fuga.

Nello specifico, durante i festeggiamenti a Marina di Minturno, in provincia di Latina, per la vittoria del campionato europeo della nazionale di calcio italiana, il ragazzo, in stato di ebrezza ha aggredito per futili motivi almeno tre persone dei Comuni limitrofi procurandogli lesioni a ciascuna di esse, ha investito con il suo motociclo una ragazza di Napoli senza poi fermarsi per prestarle assistenza e ha omesso di fermarsi all’alt di polizia intimatogli dagli agenti intervenuti terminando la fuga solo dopo essere rovinato a terra per aver investito due agenti del commissariato.

Nella circostanza lo scooter in uso al ragazzo nonché il bastone animato rinvenuto nella sua disponibilità sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.