Laurea Honoris Causa a Cuticchio, Rettore Roma Tre: “Riconoscimento a percorso straordinario”

(Adnkronos) – “E’ un riconoscimento a uno straordinario percorso di lavoro popolare, che ha fatto conoscere in Italia e nel mondo questa tradizione antica innovandola continuamente. Racconta di noi, della vita e dei sentimenti, degli amori e dei tradimenti”. Queste le parole del Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, parlando a margine della cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa in Teatro, Musica e Danza a Mimmo Cuticchio, maestro dell’arte dei Pupi. “Le arti antiche come questa non vanno abbandonate, ma vanno rinnovate ed è questo il ruolo fondamentale di Mimmo Cuticchio. – ha sottolineato – L’Università, anche attraverso queste iniziative, vuole dare visibilità ad esperienze che possono svolgere un ruolo di diffusione e conoscenza”.