Lazio all’esame Bayern: missione quasi impossibile

“Non vogliamo assolutamente perdere il treno Champions”, aveva dichiarato Enrico Lotito subito dopo l’accoppiamento di dicembre. Ma è evidente che alla squadra di Sarri servirà una prova monumentale per passare il turno contro il club più titolato della Bundesliga. I precedenti sorridono alla squadra di Kane. Si tratta del terzo confronto assoluto: i primi due sempre negli ottavi di finale di Champions, nell’ultima apparizione dei biancocelesti alla fase a eliminazione diretta nella stagione 2020/21. Entrambe le volte risultato a favore dei bavaresi: 4-1 all’Olimpico all’andata e 2-1 all’Allianz Arena.

Se la missione appare già complicata sul campo, certamente le quote sul passaggio del turno in Champions della Lazio disponibili sui siti scommesse con bonus e promozioni, come il bonus Snai o quello di altri operatori, da utilizzare per le sfide europee, non aumentano le speranze dei tifosi biancocelesti. La squadra di Sarri, infatti, è bancata a non meno di 5, con picchi fino a 6.50 volte la posta.

“In questo turno servirà la testa giusta”, aveva affermato Lotito, DG del settore giovanile maschile e della Lazio Women all’indomani del sorteggio di Nyon. “Affrontiamo una delle squadre più difficili di questo sorteggio, però vorremmo dire la nostra e cercare di metterli in difficoltà. Se siamo arrivati agli ottavi è per il merito. Sappiamo che l’impresa sarà difficile, proveremo con i nostri mezzi a lottare fino alla fine”. Altrettanto cauto è Andreas Jung, capo marketing del Bayern Monaco: “Penso che non si debba per nessun motivo sottovalutare la Lazio. L’avevamo affrontata nel 2021 e lo stadio era vuoto. Credo che con lo stadio pieno sarà una partita completamente diversa”.

Il Bayern arriva al doppio confronto con i biancocelesti consapevole del proprio valore. Ha dominato il gruppo A di Champions: zero sconfitte e 16 punti contro Manchester United, Galatasaray e Copenaghen. Non è la solita macchina da gol delle passate stagioni. Anche la difesa non è imbattibile: 12 reti realizzate e sei subite. Ultima sconfitta: 27 settembre 2017, 3-0 in casa del Psg. Tuchel potrà ovviamente contare sul solito Harry Kane, quattro reti in Champions e 24 in Bundesliga.

Secondo in campionato a due punti dal Leverkusen (almeno fino alla 20ma giornata), il Bayern si affida non solo al potenziale offensivo dell’ex Tottenham ma anche alla velocità delle fasce con Sane, Gnabry e Coman (ultimi due infortunati). Kimmich resta il cervello della squadra, ma occhio anche alla dinamicità di Mullër e Goretzka. Gran parte delle trame dei tedeschi passano proprio per i piedi di Kimmich. In fase di possesso i terzini si alzano sulla linea di centrocampo sovrapponendosi molto spesso alle ali per creare densità nella trequarti avversaria. Negli ultimi venti metri il Bayern prova a sfondare cercando gli inserimenti degli elementi avanzati oppure cercando la testa d’ariete Kane. In porta è tornato stabilmente Manuel Neuer, che ha saltato gran parte della scorsa stagione e le prime giornate di quella in corso per un infortunio alla gamba durante una vacanza nel 2022.

Sul piano tattico la Lazio potrebbe seguire il “precedente Villareal”. Nel doppio confronto del 2022 i valenciani riuscirono nell’impresa di eliminare il bavaresi addormentando il ritmo della gara con il possesso palla. Per la cronaca gli spagnoli conquistarono un pareggio in Germania puntando tutto sul ritorno con due risultati su tre a favore: la gara terminò 1-0 con il conseguente passaggio in semifinale. Immobile & co. potrebbero imitare la strategia di gioco che arrise al Villareal, inevitabilmente sottovalutato dalla formazione allora guidata da Nagelsmann.

Nel frattempo la Lazio ha ufficializzato la lista Champions in vista degli ottavi: confermati tutti i 22 presenti ai gironi. Adesso resta solo l’attesa per il doppio confronto. Andata: mercoledì 14 febbraio ore 21, allo stadio Olimpico. Ritorno: martedì 5 marzo ore 21, all’Allianz Arena.