Lazio, David Silva più vicino: le ultime

Sembrava un sogno di mezza estate, potrebbe trasformarsi in realtà. David Silva alla Lazio è più di una suggestione, è un’ipotesi concreta. Non scontata, perché il valore del giocatore sta spingendo diverse società a farsi avanti, ma possibile. Tare ha già incontrato lo spagnolo. Una cena informale, per presentare a Silva il progetto Lazio.

Il giocatore nelle ultime ore sembra essersi convinto a sposare l’idea biancoceleste. Ora manca l’accelerata finale per la fumata bianca. La dirigenza laziale ha messo sul piatto un’offerta di tutto rispetto: quasi 5 milioni di euro. Quasi la metà di quanto lo spagnolo percepiva al Manchester City, con cui il contratto è scaduto in estate, ma la prospettiva di un ruolo centrale di una squadra da Champions lo stuzzica.

La conferma del padre

Le buone sensazioni sul passaggio di David Silva alla Lazio sono state confermate dal padre Fernando Jimenez, che ha parlato ai microfoni di onda Cero: “Il campionato italiano gli piace molto ed è convinto che potrebbe giocarci sino a quarant’anni. La Lazio? Personalmente sarei molto contento se giocasse a Roma.

Lo vedo ancora in Europa, ma fino a quando non è tutto concluso, niente è concluso. Vincere la Champions League con il Manchester City sarebbe il culmine dopo dieci anni vissuti in Inghilterra. Gli è stato proposto il rinnovo di contratto per un anno, ma mi ha risposto: ‘Giocaci tu un’altra stagione lì’. Valencia? Mi sarebbe piaciuto, ma è convinto che l’esperienza in Liga sia già chiusa”, ha concluso.