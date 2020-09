Lazio, ecco Fares: domani le visite mediche

Mohamed Fares sarà un nuovo della Lazio. L’esterno della Spal sosterrà domani mattina le visite mediche alla clinica Paideia di Roma, prima di firmare il contratto che lo legherà per 5 anni ai colori biancocelesti.

Il difensore era arrivato a Roma già diversi giorni fa, la chiusura della trattativa è stata posticipata a causa della necessità, da parte del club biancoceleste, di liberare un posto in rosa. Con il passaggio di Badelj a Genoa ogni tassello è stato incastrato rendendo possibile il trasferimento di Fares nella Capitale.

Dopo l’arrivo di Muriqi di ieri Inzaghi può festeggiare un rinforzo in difesa. Per quanto riguarda il reparto arretrato però la Lazio si è vista sorpassare dalla Roma per Kumbulla ora ad un passo dai giallorossi. Ora Tare dovrà lavorare ad un altro colpo Champions per regalare all’allenatore una rosa in grado di lottare su più fronti.