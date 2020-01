Lazio-Giroud, accordo trovato: cifre e dettagli

Giroud alla Lazio è più di un’idea, è una trattativa. E anche molto avviata. Già, perché la società biancoceleste ha trovato l’intesa con il calciatore, che attualmente percepisce 6 milioni al Chelsea, squadra proprietaria del cartellino. Una cifra fuori portata per le casse della Lazio, che ha quindi fatto leva sullo spazio che il francese avrebbe alla corte di Inzaghi.

Giroud ha infatti accettato la proposta dei biancocelesti, convinto dal fatto che a Roma troverebbe più spazio rispetto a quello che sta avendo al Chelsea e che troverebbe al Tottenham, altra squadra interessata al campione del mondo, che nel corso della sua carriera ha dimostrato in più occasioni di saper essere un elemento importante per qualsiasi rosa. Giroud ha trovato un accordo con la Lazio per un contratto da tre anni e mezzo. I biancocelesti lo prenderebbero quindi in prestito ad 1 milioni con il riscatto fissato a 5 più 1 di bonus.

Giroud alla Lazio dipende da… Mertens

Il buon esito della trattativa per portare Giroud alla Lazio è legato anche al possibile passaggio di Mertens al Chelsea. Il club londinese ha infatti avanzato un’offerta al Napoli per l’attaccante belga, che in caso di passaggio al Chelsea libererebbe quindi Giroud libero di passare alla Lazio, squadra che sta facendo più seriamente per il francese.

E per quanto riguarda il fantacalcio? Qui la questione i fa più spinosa perché il reparto offensivo della Lazio è completo e composto da Immobile e Correa, oltre che da Caicedo. L’infortunio dell’argentino ha spinto la Lazio a puntare su Giroud, che a Roma dovrebbe quindi guadagnarsi il posto. Quini va bene prenderlo al fantacalcio, ma senza spese esorbitanti.