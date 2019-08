Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld: assente Proto, torna Berisha

La Lazio si avvicina a grandi passi verso l’esordio in campionato con la Sampdoria. La squadra biancoceleste dopo il ritiro ad Auronzo di Cadore è pronta ad affrontare la seconda fase a Marenfield, in Germania.

La partenza è prevista per questa sera, dopo che la squadra di Inzaghi avrà affrontato in amichevole il Bournemouth. Intanto l’allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il ritiro tedesco. Alcune assenze a sorprese, come quella di Protot, e alcuni ritorni importanti come Berisha e Lukaku. La Lazio serra i ranghi in attesa di capire se il mercato cambierà la rosa a disposizione di Inzaghi.

Lazio, i convocati di Inzaghi

Di seguito la lista completa dei convocati di Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace

Centrocampisti: Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile