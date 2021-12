Lazio, Immobile pronto al rientro

Tornare in campo per mettersi alle spalle un Natale complicato. Immobile ha messo nel mirino l’Empoli, la prima gara in programma alla ripresa del campionato. Prima farà ritorno al quartier generale di Formello, dove manca ormai da troppi giorni. Il numero 17 è ancora alle prese col Covid, dopo essere risultato positivo la scorsa settimana.

Per lui è stato un Natale diverso, da dimenticare. La famiglia Immobile ha dovuto fare i conti col virus. Dalla moglie Jessica ai figli, nessuno escluso. Il rientro del super bomber potrebbe però essere vicino, già nelle prossime ore potrebbe rivedersi in campo. Oggi si sottoporrà all’ennesimo test, se dovesse risultare negativo giovedì si ritroverà col resto della squadra a Formello.

Sarri lo aspetta, senza di lui ha dovuto disegnare una Lazio diversa. Il suo posto è stato preso da Felipe Anderson, numero nove atipico, tutta fantasia. A referto il brasiliano ha un assist, mancano però i gol. Quelli li garantirà come sempre Ciro. Contro l’Empoli, cascasse il mondo ci sarà, farà di tutto per non mancare.

Il Natale di casa Immobile è stato triste, la moglie Jessica, con un post su Instagram, ha spiegato i momenti difficili: “Un Natale molto triste. Già ci vediamo poco perché siamo distanti… Alle bimbe sono mancati molto i nonni, zii e cuginetti. Ad oggi sto meglio… Mi ero isolata per 5 giorni sperando di non aver contagiato nessuno, purtroppo così non è stato. Io e Matti siamo stati quello con più sintomi. Ho passato giorni orribili, ma ora vedo la luce”.