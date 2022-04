Lazio-Milan, Acerbi e la ‘risata’: la spiegazione

(Adnkronos) – Francesco Acerbi e la ‘risata’ in campo. Il difensore della Lazio, dopo il gol decisivo del Milan nel successo rossonero per 2-1 a Roma, è stato rirpreso dalle telecamere di Dazn. Il frame ha fatto il giro del web e ha fatto discutere. Nell’azione della rete segnata di Tonali, Acerbi si è distinto per una respinta non impeccabile. Il difensore è finito nel mirino di tifosi della Lazio, delusi per la sconfitta, e di quelli dell’Inter, che sognavano il sorpasso ai danni del Milan.

“Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa”, ha scritto Acerbi su Twitter. “La risata era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me”, ha aggiunto.