Legge 104, le insidie dietro la richiesta

La Legge 104 come noto a tutti è uno strumento di legge che autorizza una persona ad assistere un’altra, non autosufficiente, fornendogli dei diritti in grado di favorire la prestazione.

A volte possono capitare dei problemi nel vedersela riconosciuta. Cosa fare in situazioni simili? La Legge 104 è cruciale per poter assistere una persona in difficoltà. Può accadere però che nel chiederla, la richiesta sia respinta. Il percorso che porta ad avere le agevolazioni della Legge 104 passa dal riconoscimento positivo del beneficio che viene detto idoneità.

Ciò si guadagna tramite un parere del medico che andrà ad completare l’iter procedurale con la visita definitiva da cui parte la concessione del benefit.

Se la domanda dovesse però essere rigetta o il beneficio essere sospeso ci sono delle possibili azioni da compiere. In primis si può impugnare la procedura: si opera contro il verbale relativo alla condizione medica della persona esaminata. Occhio in particolare al CTU, e cioè: un medico esperto impugna il verbale medico. Si ricorda che, in ogni caso, il verbale può essere rigettato entro e non oltre 6 mesi.