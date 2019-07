Leo da Vinci, il cartoon conquista gli Usa

“Nell’ideare e produrre Leo da Vinci eravamo consapevoli che il genio toscano godeva di una grande fama, ma non pensavamo che fosse così vasta e capillare in tutto il mondo. Soprattutto siamo colpiti dal successo che sta ottenendo il nostro giovane Leo, che è stato apprezzato proprio perché non abbiamo proposto un ‘piccolo genio’, bensì un ragazzino a tutto tondo con i suoi dubbi, i suoi limiti e le sue difficoltà. Siamo felici anche per i giudizi positivi che abbiamo ricevuto per il personaggio di Lisa che, pur in una avventura ambientata nel 1466, si è rivelata una ragazza moderna e reale”.

Una soddisfazione ‘doppia’ quella che accompagna l’uscita nelle sale di ‘Leo da Vinci – Missione Monna Lisa‘: primo perché è un film totalmente ‘made in Italy’, e secondo, perché come ha spiegato il regista Sergio Manfio, è stato subito ben accolto ed ‘accettato’ anche dal notoriamente diffidente mercato Usa.

Scritto e realizzato quasi a ‘conduzione familiare’, dal regista con il fratello Francesco Manfio, Anna Manfio, e Davide Stefanato, questo bellissimo cartoon – prodotto da ‘Gruppo Alcuni di Treviso‘ – si prepara dunque a conquistare l’America, dove è atteso in 9 stati, per 18 città, dove sarà proiettato dai primi di agosto.

Ma non solo, c’è infatti da sottolineare che il film sarà distribuito anche in ben altri 60 paesi nel mondo, dunque parliamo di una sorta di operazione maestosa.

Ovviamente ‘Leo da Vinci – Missione Monna Lisa’, come da accordi, in un secondo tempo approderà in dvd, nelle televisoni e, naturalmente, sulle piattaforme digitali.

Visto però il grande successo, e non da meno anche l’aspetto ‘didattico’ che ne consegue, i fratelli Manfio sono già al lavoro per realizzare una serie televisiva (52 episodi) ispirata al film. Al momento si sta infatti lavorando sui primi 13 episodi da 13 minuti ciascuno che, coprodotti da ‘Rai ragazzi’, ‘Cosmos Animation Singapore’, e ‘All Rights Entertainment’, vedranno debuttare ‘Leo da Vinci’ dal 10 settembre su Rai Gulp.

