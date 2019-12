L’Eredità, 21 dicembre: Eleonora da Pozzallo è la nuova campionessa

S’infiamma ancora una volta lo studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi per il nuovo appuntamento de L’Eredità. La battaglia tra i concorrenti, nel game show di RaiUno presentato da Flavio Insinna, si fa sempre più avvincente.

Resiste il terzetto reduce dalla scorsa puntata, col campione Francesco D’Angelis da Formia, Eleonora da Pozzallo e Anna Romeo da Trapani. Con loro tre, s’aggiunge l’avvocato Luigi nella manche dei Paroloni, quella che precede il Triello. Il campione intuisce che il GECCHIMENTO è un atto di umiltà, mentre Luigi indovina che la GHERMINELLA è un gioco di abilità. Il terzo posto alla manche successiva se lo giocano Eleonora e Anna, ma quest’ultima è costretta a lasciare il gioco.

Dopo la sfida a tre, passano il turno Eleonora e, all’ultima domanda, Francesco, mentre l’avvocato si ferma lì. Ai calci di rigore, per 2-1, l concorrente sicilana a è la nuova campionessa e va alla Ghigliottina per 170 mila euro. La nuova campionessa dimezza tre volte e, per 21.250 euro, deve indovinare la parola che lega GUERRA, LODE, LAVORATORI, NAZIONALE ed EUROPEO. Eleonora scrive RIVOLTA ma la parola vincente, in realtà, è INNO.