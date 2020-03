L’Eredità, 22 Marzo 2020: il nuovo campione è Marco Lombardo

Un’altra domenica in compagnia, per i telespettatori sintonizzati su RaiUno, con L’Eredità. Ad affrontare la Ghigliottina, la manche finale del preserale condotto da Flavio Insinna, questa volta è Marco Lombardo da Roma. Il nuovo campione, che lavora in una società d’assistenza bancaria, prova a portarsi a casa 180 mila euro. Nella scelta delle parole, Marco dimezza una sola volta, mantenendo di fatto 90 mila euro. Per questa cifra il campione deve trovare la parola che lega CAPELLI, SICUREZZA, LAVORARE, BAGAGLI e SOTTO. Marco scrive NODO ma la parola vincente, in realtà, è RETE.