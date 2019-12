L’Eredità, 25 dicembre: Antonello da Milano si laurea campione

Tra una Tombola e un Mercante in fiera, c’è tempo per seguire L’Eredità, regolarmente in onda anche quest’oggi. Il preserale di RaiUno regala capovolgimenti inaspettati, come l’eliminazione di Eleonora Bilardo al primo round.

Al Triello approdano i “reduci” della puntata di ieri, la campionessa Beatrice da Bovolone, Antonello da Milano e la nuova arrivata Deborah da Catanzaro. Si ferma lì la studentessa di Scienze Umane e, ai calci di rigore, per 4-1 Antonello si laurea campione. Il musicista e agente di commercio meneghino va alla Ghigliottina per 190 mila euro. Antonello dimezza due volte e, per 47.500 euro, deve indovinare la parola che lega CACCIA, BERE, ORO, CAMICIA e NORIMBERGA. Il neo campione scrive FERRO ma la parola vincente, in realtà, è UOVA.