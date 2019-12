L’Eredità, 28 Dicembre: Valentina si porta a casa 210 mila euro

Inizia un weekend di fuoco, l’ultimo del 2019, nel preserale di RaiUno L’Eredità. Già nel primo round il primo sussulto. Da regolamento, la campionessa Valentina ha scelto a chi far affrontare la sfida per salvarsi tra coloro che non avevano superato gli abbinamenti. La receptionist ha scelto i due “superstiti” con cui aveva disputato il Triello nella puntata di ieri. Ne esce sconfitto Mauro, l’editore di Rossignano Marittimo, mentre si salva Antonello da Milano.

Quest’ultimo arriva al Triello assieme alla campionessa e alla nuova arrivata Laura. Le due donne vanno ai calci di rigore, Valentina si conferma campionessa e va alla Ghigliottina per 210 mila euro. Non dimezza e, per tutto il montepremi, deve indovinare la parola che lega GERUSALEMME, QUATTRO, FUORI, CASTELLO e LUNGHE. La receptionist d’hotel scrive MURA e, così, si porta a casa la più alta vincita della stagione in corso.