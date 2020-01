L’Eredità, 3 Gennaio 2020: eliminato Antonello da Milano. 5.313 euro per il nuovo campione Luca

L’Eredità, 3 Gennaio 2020: eliminato Antonello da Milano. 5.313 euro per il...

Ogni puntata regala grandi emozioni. Mai come quest’anno il preserale di RaiUno L’Eredità è ricco di colpi di scena. Al secondo round, ad esempio, esce di scena Cristina da Saronno, “reduce” dalla puntata di ieri.

Resistono, invece, il campione Antonello da Milano e Gabriella Tarallo da Napoli. A loro, s’aggiungono ai Paroloni i nuovi entrati Giovanni da Melfi e Luca da Veglie.La professoressa d’inglese intuisce che BORDIZIO è un torneo cavalleresco mentre Giovanni ha azzeccato il significato di BANDINELLA, che è un asciugamano a rullo.

Luca e Antonello si giocano, con la scalata doppia, l’ingresso al Triello. Il campione in carica non ce la fa. L’agente di commercio meneghino e musicista esce di scena con in tasca 55 mila euro.

Giovanni si ferma al Triello e, ai calci di rigore, per 4-3 Luca è il nuovo campione e va alla Ghigliottina per 170 mila euro. Dimezza tutte le volte e, per 5.313 euro, deve indovinare la parola che lega GENTILE, SALVO, SALITA, MATITA e CARATTERE. Il campione, leccese ma che vive e lavora a Milano, scrive TRATTO e, al primo colpo, si porta a casa il malloppo rimasto.