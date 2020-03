L’Eredità, 7 Marzo 2020: torna campione Francesco da Monteprandone

Nuovo cambio della guardia per quanto riguarda il titolo di campione nel preserale di RaiUno L’Eredità. Ad affrontare la Ghigliottina per la seconda volta è Francesco, lo studente di Medicina e rider da Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno.

Con un montepremi iniziale di 240 mila euro, il massimo per il quiz condotto da Flavio Insinna, nella scelta delle parole il riconfermato campione dimezza quattro volte. Per i restanti 15 mila euro, quindi, Francesco deve legare con una parola VITA, CUORE, CAMBIAMENTO, CAMPO ed ALTEZZA. Il campione, però, non è riuscito a scrivere la parola vincente, ovvero OSTACOLI.