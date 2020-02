L’Eredità, 8 Febbraio 2020: nuovo tentativo alla Ghigliottina per Benedetta da Modena

Benedetta da Modena ci ha preso gusto e, per la quinta volta consecutiva, la sesta in totale, è la campionessa del preserale di RaiUno L’Eredità. La laureata in Culture Letterarie Europee, questa sera ha affrontato la Ghigliottina per 180 mila euro. Nella scelta delle parole, anche stavolta ha dimezzato una sola volta e, per i restanti 90 mila euro, ha provato a collegare con una parola DONNA, ROSA, RAGIONE, CITTÀ e NOTTE. Benedetta, però, non è riuscita a scrivere SANTA, la parola vincente di questa sera.