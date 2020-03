L’Eredità, 9 Marzo 2020: terza di fila per Francesco da Monteprandone

Francesco da Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ci ha preso gusto e per la terza volta consecutiva, la quarta in totale, si laurea campione de L’Eredità, il preserale di RaiUno. Lo studente di Medicina e rider affronta una Ghigliottina da 200 mila euro. Nella scelta delle parole dimezza tre volte, mantenendo di fatto 25 mila euro. Per questa cifra, il campione deve trovare la parola che lega NATURALE, BORSA, INGRASSARE, METEO e FENOMENO. Francesco, però, non scrive TENDENZA, la parola vincente di questa sera ma potrà riprovarci domani, avversari permettendo.