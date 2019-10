L’Eredità: la puntata del 29 ottobre. Chi è il nuovo campione Niccolò

Non deludono mai ultimamente le puntate del quiz di Rai 1 L’Eredità. Orfano di Gabriele Toso, il programma sta incubando il prossimo futuro campione: ma vediamo cosa è successo nell’ultima puntata..

L’eredita: Niccolò rimane campione, parola della ghigliottina, montepremi

Come accaduto in precedenza, ancora una volta al Triello si ritrovano faccia a faccia il campione in carica Niccolò (alla sua quarta partecipazione), Antonella (terza puntata) e Beniamino (seconda puntata per lui). Questa tornata fa eliminare Antonella dopo uno spareggio con Beniamino.

Giunti ai “Calci di rigore”, a spuntarla è ancora Niccolò si conferma campione per la seconda volta consecutiva. Il montepremi è di 160 mila euro: alla Ghigliottina, dimezzando due volte, non riesce a indovinare la parola “Ambiente“. Ci riproverà questa sera.