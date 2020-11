L’Eredità, Massimo Cannoletta: chi è e quanto ha vinto il super campione del quiz di RaiUno

Era il 2005 quando partecipò per la prima volta al longevo game show di RaiUno, condotto quell’anno da Amadeus. L’epilogo non fu dei migliori, in quanto venne eliminato dopo il primo round. Da quel debutto sono passati quindici anni. Sono cambiati i conduttori, le professoresse (ex ereditiere), i giochi e i regolamenti. Per il 46enne Massimo Cannoletta è cambiato anche il ruolo, da semplice concorrente a super campione del quiz presentato da Flavio Insinna.

Il divulgatore storico-artistico di Lecce, più precisamente di Acquarica, da inizio Novembre è diventato l’uomo da battere nonché il campione dei record per quanto riguarda quest’edizione. Massimo per due volte ha fatto il giro del mondo, parla cinque lingue ed ha realizzato un podcast, Massimo20, presente su Youtube, Spreaker, Spotify ed Instagram.

Massimo Cannoletta: 28 puntate da concorrente, venti da campione

Dati alla mano, Massimo ha partecipato sinora a 28 puntate, tre in meno rispetto ad un altro supercampione, il professore di Fisica Guido Gagliardi. Per quanto riguarda la Ghigliottina, il divulgatore leccese ne ha disputate al momento venti, di cui sedici consecutive. Grazie a questa striscia, Massimo si è conquistato una vita extra, da utilizzare nel caso in cui non riesca ad approdare al Triello nelle prossime puntate.

Dal lato economico, il supercampione ha raggranellato complessivamente 185 mila euro, frutto di cinque Ghigliottine indovinate. Nell’ultimo weekend di Novembre, Massimo è riuscito a vincere per due volte consecutive la stessa cifra, 16.250 euro. Nelle ultime due Ghigliottine è sempre partito da 130 mila euro ed ha dimezzato tre volte. Sabato 28 Novembre il divulgatore ha indovinato ANELLO con STRADALE, FASCIA, CONGIUNZIONE, DOPPIAGGIO e VESCOVO come parole-indizio. Il giorno dopo, domenica 29 Novembre, il campione ha collegato correttamente FISICA, FEDELE, FATTI, ATTIMO e PAESAGGIO grazie alla parola DESCRIZIONE.