L’ex Genesis Steve Hackett in tour

“Sono entusiasta di presentare per intero quello che è il mio preferito tra tutti gli album dei Genesis, ‘Selling England by the Pound‘. Quando uscì, nel 1973, catturò subito l’attenzione di John Lennon. In quel momento ho sentito che stavo suonando la chitarra nella migliore band al mondo e che si stavano aprendo le porte per noi. Sono, inoltre, felice di poter suonare brani tratti da ‘Spectral Mornings‘, che festeggia il suo 40°, di presentare qualche assaggio del nuovo album ed alcune tra le gemme dell’indimenticabile repertorio dei Genesis“.

E’ raggiante Steve Hackett, rodato chitarrista britannico ed ex colonna portante dei Genesis (leggendaria band prog-rock dei Settanta), annunciando il suoritorno live nel nostro Paese, dopo il grande successo riscosso col recente tour primaverile.

Hackett suonerà tutto ‘Selling England by the Pound’

A rendere imperdibile l’appuntamento con Hackett e le sonorità della sua band, due elementi che concorrono a nobilitare ulteriormente questo tour: intanto la notizia che per la prima volta il chitarrista riproporrà in scaletta l’interno album storico dei Genesis ‘Selling England by the Pound’, album uscito nel 1973 direttamente in cima alle classifiche dei dischi più venduti, e divenuto pietra miliare della band. Poi, il 40ennale di ‘Spectral Mornings’, senz’altro il disco più interessante nella produzione solistica di Hackett, dal quale estrapolerà live diverse canzoni.

Accompagnato sul palco da Roger King (tastiere); Craig Blundell (batteria, percussioni e voce); Rob Townsend (sax, flauto e percussion); Jonas Reingold (basso e chitarra); e da Nad Sylvan (voce), Steve attraverserà l’Italia suonando,

a Genova (Arena del Mare) il 14 luglio, per poi toccare Pordenone (Parco San Valentino) il 16 luglio, Mantova (Piazza Sordello) il 17 luglio, Firenze (Piazza Santissima Annunziata) il 18 luglio, e nuovamente Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica) il 20 luglio.

Il tour è prodotto da Musical Box 2.0 Promotion. Info biglietti, consultare le ‘solite’ biglietterie online.

Max